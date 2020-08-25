الرابطة توافق على تأجيل مباراة سان جيرمان ولنس

وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي الثلاثاء تأجيل مباراة سان جيرمان حامل اللقب الى العاشر من ايلول/سبتمبر المقبل.

وعاد سان جيرمان الاثنين من العاصمة البرتغالية لشبونة حيث خاض الأحد نهائي دوري الأبطال الذي خسره امام بايرن بهدف.

وبدأ الموسم الجديد للدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي ونظرا لخوض ليون وسان جيرمان غمار دوري أبطال أوروبا بنظام التجمع في البرتغال، تم تأجيل مباراتيهما في المرحلة الأولى نهاية الاسبوع الماضي علما أن سان جيرمان كان سيلتقي مع متز، وحُدد موعد جديد للمباراة في 16 ايلول/سبتمبر.

وسيخوض الفريق الباريسي أولى مبارياته في الدوري هذا الموسم ضد مرسيليا على ملعب بارك دي برانس في 13 ايلول/سبتمبر، وبعد أسبوعين سيتوقف فيهما النشاط إفساحا في المجال أمام المنتخبات الأوروبية لخوض مبارياتها الوطنية.

وانطلق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 21 الجاري بعد توقف لأربعة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، علما بان الموسم الماضي توقف في اذار/مارس الماضي واعلنت الرابطة تتويج سان جيرمان المتصدر آنذاك.