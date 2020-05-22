الرابطة الفرنسية تكسب أول معركة ضد معارضي الإيقاف

وباتت تلك الاندية مضطرة للدفاع عن قضيتها أمام مجلس الشورى، وذلك بعد لجوئها الى إجراء طارىء امام المحكمة الادارية في باريس المرتبطة بها رابطة الدوري "أل أف بي"، بسبب ايقاف الدوري والتصنيف النهائي المعتمد لموسم 2019-2020.

قالت الرابطة في بيان "أخذت الرابطة بارتياح علما برفض الطعون التي قدمتها اندية ليون واميان وتولوز امام قاضي الاستئناف".

تابعت الرابطة ان القاضي "أيّد، عبر ثلاثة أوامر صدرت بعد ظهر الجمعة، قرارات عامة اتخذتها رابطة الدوري في 30 نيسان/ابريل الماضي لا يمكن الطعن فيها الا امام مجلس الشورى" المختص في هذه المسألة بحسب الرابطة.

وكانت رابطة الدوري أعلنت في نهاية نيسان/أبريل اتباع أوامر الحكومة وتفعيل التوقيف النهائي لموسم الدرجة الأولى قبل 10 مراحل من نهايته بسبب فيروس كورونا المستجد، معتمدة ترتيبا تُوج من خلاله باريس سان جرمان باللقب وحرم ليون من التأهل الى المسابقات القارية، وهبوط تولوز واميان الى الدرجة الثانية وصعود لوريان ولنس.

وخلافا للبطولات الاوروبية الكبرى، كانت فرنسا الوحيدة التي حسمت نهاية بطولتها مبكرا بسبب الفيروس، فيما عاد الدوري الالماني الاسبوع الماضي وتستعد بطولات انكلترا، ايطاليا واسبانيا للعودة في حزيران/يونيو.