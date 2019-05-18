الدوري الفرنسي: ليون يضمن بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

وصمد كان الذي بات مهدد فعليا بالهبوط إلى الدرجة الثانية أمام مضيفه في الشوط الأول قبل أن ينهار تماما في الثاني حيث استقبلت شباكه أربعة أهداف تناوب على تسجيلها الهولندي ممفيس ديباي (49 و74) والإيفواري ماكسويل كورنيه (54) وموسى ديمبيلي (64).

ونجح مدرب الفريق برون جينيزيو الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم الحالي في تحقيق الهدف الذي وضعه رئيس النادي جان ميشال أولاس بضمان المشاركة الأوروبية علما بأن تقارير صحافية تحدثت عن تولي البرازيلي سيلفينيو مساعد مدرب منتخب البرازيل تيتي مهمة الاشراف على الفريق في الموسم المقبل.

وقال جينيزيو بعد المباراة "لقد بقينا متماسكين ومتضامنين بقوة بعد المطبات التي تعرضنا لها. هذا ما سمح لنا بتخطي الصعاب".

يذكر أن ليون سيدخل دور المجموعات لدوري الأبطال مباشرة في حال فوز تشيلسي على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، أما في حال فوز الأخير، فإن ليون سيخوض التصفيات.

وجنى ليون من دوري الأبطال 80 مليون يورو جراء مشاركته هذا الموسم وخروجه في الدور الثاني على يد برشلونة الإسباني.

وعلى ملعب بارك دي برانس، أكرم باريس سان جيرمان الذي توّج بطلا لفرنسا الشهر الماضي، وفادة ديجون وسحقه برباعية نظيفة.

وتقدّم فريق العاصمة الذي خاض المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار الموقوف ثلاث مباريات، مبكرا بهدفين سريعين سجلهما الأرجنتيني آنخل دي ماريا (3) قبل أن يمرّر الأخير كرة متقنة ليتابعها الأوروغوياني إدينسون كافاني برأسه داخل الشباك (4).

وأضاف هداف سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 36 و56 ليعزز مركزه في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 32 هدفا.

في المقابل، ضمن سانت إتيان مشاركته في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه الصريح على نيس بثلاثية نظيفة سجلها روبير بيريتش (25 و65) ورومان حموما (81).

وضمن موناكو إلى حد بعيد بقاءه في الدرجة الأولى بفوزه الثمين على أميان بهدفين نظيفين على ملعب لويس الثاني في الإمارة.

ويتقدّم موناكو بفارق 3 نقاط و7 أهداف عن كان صاحب المركز الثامن عشر.

وسجل الهداف الكولومبي راداميل فالكاو الهدف الأول من كرة رأسية (26) قبل أن يضيف الروسي ألكسندر غولوفين الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة ومجهود فردي (83).

وسحق ليل الثاني ضيفه أنجيه بخمسة أهداف نظيفة بينها ثنائية لنجمه الإيفواري نيكولا بيبي (14 و76 من ركلة جزاء)، وأضاف جوناثان إيكوني (2) والإيفواري الآخر جوناثان بامبا (69) والبرازيلي لويز أراوجو (89) الأهداف الثلاثة الأخرى.

وفي أبرز المباريات الأخرى، عاد مرسيليا بفوز كبير من تولوز 5-2 بفضل ثنائية لجناحه فلوريان توفان.

