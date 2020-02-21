الدوري الفرنسي: ليون يصحّح المسار قبل استضافة يوفنتوس

ويدين ليون بفوزه إلى مهاجميه موسى ديمبيلي والجزائري الأصل حسام عوار اللذين سجلا هدفي الفوز، الأول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وهو الفوز الأول لليون في الدوري منذ 26 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على تولوز بثلاثية نظيفة في المرحلة الحادية والعشرين حيث خسر بعدها مرتين وتعادل في مثلهما مفرطا في 10 نقاط كاملة كانت ستخوله المركز الثالث، بدلا من السادس الذي ارتقى له مؤقتا عقب انتصار اليوم برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وحقق ليون الأهم قبل استضافته ليوفنتوس والتي لن تكون سهلة بالنظر إلى قوة بطل إيطاليا في المواسم الثماني الأخيرة.

ويخوض ليون أسبوعين مصيريين مليئين بالمواجهات الحاسمة يبدأها الأربعاء باستضافة يوفنتوس، ثم يستقبل غريمه التقليدي وجاره سانت إتيان في قمة المرحلة السابعة والعشرين في الأول من آذار/مارس المقبل، وبعده باريس سان جيرمان متصدر الدوري في الرابع من الشهر ذاته في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا، ثم يحل ضيفا على ليل رابع الدوري بعد أربعة أيام.



نيس يفرّط في فوز في المتناول

وفرّط نيس في فوز في المتناول وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه بريست 2-2 الجمعة على ملعب "أليانز ريفيرا" في نيس.

وضرب نيس بقوة في بداية المباراة فافتتح التسجيل عبر مهاجمه الدولي الجزائري آدم وناس في الدقيقة 23، وأضاف الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ الثاني بعد عشر دقائق إثر تمريرة من وناس.

لكن بريست نجح في تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر صامويل غراندسير الذي ساهم في إدراك التعادل عندما سدد كرة قوية داخل المنطقة ارتدت من البرازيلي دانيلو ومواطنه دانتي الذي تابعها بالخطأ في مرمى فريقه (53).

وفشل رجال المدرب باتريك فييرا في تحقيق الفوز الثاني تواليا والحادي عشر هذا الموسم وبالتالي تعزيز حظوظهم في المنافسة على المركز الثالث الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث اكتفوا بنقطة واحدة رفعوا بها رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع مقابل 34 نقطة لبريست الثاني عشر.