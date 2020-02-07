الدوري الفرنسي: ليل يواصل صحوته

وسجل النيجيري فيكتور أوسيمهين (14) والبرتغالي ريناتو سانشيز (75) الهدفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لليل بعد ثلاث هزائم متتالية فرفع غلته من الانتصارات إلى 12 فوزا هذا الموسم ورصيده إلى 40 نقطة بفارق الأهداف خلف رين الذي يستضيف بريست السبت، فيما مني أنجيه بخسارته العاشرة هذا الموسم والثالثة على التوالي مواصلا فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي.

ومنح أوسيمهين التقدم لليل في الدقيقة 14 عندما تلقى تمريرة من جوناثان بامبا فتابعها بيمناه داخل المرمى.

وهو الهدف الثاني عشر لأوسيمهين هذا الموسم فلحق بمهاجمي ليون موسى ديمبيلي ومتز السنغالي حبيب ديالو إلى المركز الرابع على لائحة الهدافين التي يتصدرها مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 15 هدفا أمام مهاجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي (14) والبرازيلي نيمار دا سيلفا (13).

ووجه ريناتو سانشيز الضربة القاضية لأصحاب الأرض بإضافته الهدف الثاني مستغلا كرة من هجمة مرتدة سريعة قادها البديل البرازيلي لويز أراوخو من منتصف ملعب فريقه قبل أن يمررها إلى البرتغالي الذي توغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع الكرواتي البوسني ماتيو بافلوفيتش وسددها بيمناه على يمين الحارس لودوفيك بوتاي (75).