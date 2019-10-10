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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي: تولوز يتخلّى عن مدربه كازانوفا

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أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة لقدم الخميس تخليه عن خدمات مدربه ألان كازانوفا، بسبب تردي نتائجه في الدوري.

AFP

وأشار تولوز في بيانه أنه وحتى إشعار آخر، سيدرب الفريق دينيس زانكو المدير التقني الحالي لمركز التدريب في نادي تولوز.

وتابع "يشكر النادي ألان كازانوفا على التزامه واحترافه خلال الأعوام التي أمضاها في النادي".

وتأتي هذه الإقالة عقب خسارة الفريق على أرضه أمام بوردو 3-1 في المرحلة التاسعة من منافسات الـ "ليغ1"، حيث يحتل تولوز المركز الثامن عشر برصيد تسع نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات وأربع هزائم.

وعاد كازانوفا للإشراف على فريق تولوز في عام 2018 بعد تجربة أولى (2008- 2015) انتهت بإقالته أيضاً عام 2015.

وبات كازانوفا ثالث مدرب يُقال في الدوري هذا الموسم بسبب تردي النتائج بعد البرازيلي سيلفينيو مدرب ليون وجيسلان برانتان المدير الفني لسانت إتيان.

ألان كازانوفا تولوز
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