الدوري الفرنسي: البرتغالي جارديم يعود لتدريب موناكو



وكان موناكو استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه لكنه أقيل من منصبه إثر الخسارة أمام رين 1-2 في 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يتم الاستعانة بخدمات هنري.

بيد أن الأمور لم تتحسن إطلاقا بقيادة مهاجم منتخب فرنسا السابق، فقام موناكو بتجميد مهام هنري الخميس قبل أن يعلن عودة جارديم الجمعة.

وسيستلم جارديم مهامه رسميا في المباراة ضد غانغان في كأس الرابطة الفرنسية، على أن يشرف على الفريق ضد ديجون (الدوري الفرنسي) السبت فرانك باسي.

يذكر أن جارديم نجح في قيادة موناكو إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاما.

