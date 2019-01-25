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كأس آسيا - الإمارات 2019
الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي: البرتغالي جارديم يعود لتدريب موناكو

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أكد نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم الجمعة عودة مدربه السابق البرتغالي ليوناردو جارديم للإشراف عليه بعقد حتى عام 2021 خلفا لتييري هنري الذي علّق نادي الإمارة مهامه الخميس.

Reuters


وكان موناكو استهل الموسم الحالي بإشراف جارديم نفسه لكنه أقيل من منصبه إثر الخسارة أمام رين 1-2 في 7 تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يتم الاستعانة بخدمات هنري.

بيد أن الأمور لم تتحسن إطلاقا بقيادة مهاجم منتخب فرنسا السابق، فقام موناكو بتجميد مهام هنري الخميس قبل أن يعلن عودة جارديم الجمعة.

وسيستلم جارديم مهامه رسميا في المباراة ضد غانغان في كأس الرابطة الفرنسية، على أن يشرف على الفريق ضد ديجون (الدوري الفرنسي) السبت فرانك باسي.

يذكر أن جارديم نجح في قيادة موناكو إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي موسم 2016-2017 للمرة الأولى منذ 17 عاما.
 

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