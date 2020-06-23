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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي: الأندية تؤيد قرار الرابطة رفض مشاركة 22 فريقا الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن الأندية أيَّدت خلال جمعية عمومية الثلاثاء قرارها بالإبقاء على مشاركة 20 فريقا الموسم المقبل، مؤكدة بالتالي هبوط أميان وتولوز اللذين كانا يأملان في زيادة عدد الأندية إلى 22.

AFP

وكانت الرابطة رفضت يوم الجمعة الماضي صيغة مشاركة 22 فريقا بدلا من 20 في منافسات الدرجة الأولى لموسم 2020-2021، إثر قرار مجلس شورى الدولة الذي علّق هبوط تولوز وأميان إلى الدرجة الثانية، موجها الرابطة "بالتعاون مع السلطات المختصة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لإعادة النظر بصيغة ليغ 1 لموسم 2020-2021 (...) واستخلاص النتائج المتعلقة بالهبوط، قبل 30 حزيران/يونيو ".

ودعت الرابطة إلى جمعية عمومية الثلاثاء صوتت خلالها الأندية على إبقاء المشاركة بعشرين فريقا.

وأوضحت الرابطة الثلاثاء أنه "تم اعتماد الحفاظ على الصيغة الحالية بمشاركة 20 فريقا بنسبة 74,49 بالمئة من الأصوات التي أدلت بها الجمعية العمومية والتي شملت جميع الأندية وكذلك عائلات كرة القدم (اللاعبون والمدربون)".

وكانت الرابطة اتخذت قرار إنهاء الموسم، في أعقاب تصريحات لرئيس الحكومة إدوار فيليب أشار فيها إلى أن الظروف الصحية ستحول دون استكمال مواسم المنافسات الرياضية، حتى في حال أقيمت خلف أبواب موصدة.

وأدى ذلك إلى اعتراض أميان وتولوز، صاحبي المركزين قبل الأخير والأخير تواليا، إثر توقف الدوري بعد 28 مرحلة من أصل 38.

وتحرك أميان بشكل كبير في الآونة الأخيرة من أجل إقناع الأندية بالموافقة على إلغاء الهبوط هذا الموسم حتى أنه اقترح برامج عدة للمراحل الأربع الإضافية التي تتطلبها زيادة عدد الفرق الموسم المقبل، لكن حججه لم تلق تأييدا من بعض الأندية التي أعربت عن قلقها حيال مسائل عدة، منها توزيع إيرادات حقوق البث التلفزيوني على 22 ناديا بدلا من 20 إضافة إلى الجدول المزدحم.
                  
                  
 

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