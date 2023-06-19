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الحارس الإسباني ريكو يفيق من الغيبوبة حسب عقيلته

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استفاق حارس المرمى البديل لباريس سان جيرمان الفرنسي، الإسباني سيرجيو ريكو، من الغيبوبة بعد دخوله إلى مستشفى في إشبيلية الشهر الماضي جراء سقوطه عن صهوة جواد، حسب ما اشارت الإثنين عقيلته ألبا سيلفا.

AFP

وقالت سيلفا لقناة تيليسينكو الإسبانية رداً على سؤال عما إذا كان قد تم إيقاف تخدير ريكو "نعم، شيئا فشيئاً يخرج من الغيبوبة، وكنت أعلم أنه سيتغلب على هذه المحنة لأنه بطل".

وأضافت من أمام مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، حيث تعرض ريكو لإصابات خطيرة في الرأس جراء سقوطه عن صهوة جواد في 28 أيار/مايو "شيئاً فشيئاً، عليك أن تتحلى بالصبر"، مؤكدة بعدما شكرت الأطباء على اهتمامهم بزوجها "الحقيقة هي أننا نستطيع أن نرى النور بالفعل".

تم نقل الحارس الثاني في سان جيرمان ريكو (29 عاماً) إلى المستشفى عقب سقوطه عن حصان في مهرجان محلي. وذكر آخر تقرير طبي صادر عن المستشفى قبل خمسة أيام أن حالة حارس المرمى "مستقرة لخطورة إصاباته" وأنه لا يزال "تحت المراقبة الدقيقة". وصرّحت إدارة المستشفى حينها أنه بناء على رغبة الأسرة، لن تكون هناك تقارير أخرى عن حالته حتى تحدث "تطورات مهمة".
 

باريس سان جيرمان سيرجيو ريكو
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