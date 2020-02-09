الجزائري ديلور يقود مونبلييه للفوز على سانت إتيان

ويدين مونبلييه بفوزه إلى المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 25 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من لاعب الوسط جونيور سامبيا.

وتلقى مونبلييه ضربة موجعة في الدقيقة 42 بطرد سامبيا لارتكابه خطأ بحق الغابوني دينيس بوانغا.

وأهدر سانت إتيان العديد من الفرص لإدراك التعادل عبر بوانغا (35 و45) ولويس ديوني (45+2 و68).

وفك مونبلييه النحس الذي لازمه في المباراتين الاخيرتين عندما مني بخسارة مذلة امام مضيفه باريس سان جرمان المتصدر صفر-5 وسقط في فخ التعادل امام ضيفه متز 1-1، فحقق فوزه العاشر هذا الموسم.

ورفع النادي الجنوبي رصيده إلى 37 نقطة مستعيداً المركز الخامس من موناكو الفائز على مضيفه أميان 2-1 السبت.

وأكرم ستراسبورغ وفادة ضيفه رينس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ألكسندر دجيكو (50) والغاني عبد المجيد واريس (82) وكيني لالا (90+4 من ركلة جزاء).