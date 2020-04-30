الترتيب النهائي للدوري الفرنسي لكرة القدم

وقال المدير التنفيذي للرابطة ديدييه كييو خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن الرابطة اعتمدت "مؤشر أداء يأخذ في الاعتبار عدد النقاط المسجلة في جميع المباريات التي لعبت".

وأضاف أنه في حالة تعادل فريقين كما هو الحال بالنسبة لنيس ورينس على سبيل المثال "تم اللجوء إلى المواجهتين المباشرتين بينهما لحسم ترتيبهما".

وتابع "وضعنا حدا لجميع مسابقات الإبداع التي كانت تثير اهتمام وسائل الإعلام الخاصة بكم لمدة 48 ساعة من أجل اعتماد هذه الطريقة التي اعتمدها الاتحاد الفرنسي للعبة لبطولات الهواة".

وهنا الترتيب النهائي

باريس سان جرمان 2،52 نقطة في المباراة مرسيليا 2،00 رين 1،79 ليل 1،75 نيس 1،46 رينس 1،46 ليون 1،43 مونبلييه 1،43 موناكو 1،43 ستراسبورغ 1،41 أنجيه 1،39 بوردو 1،32 نانت 1،32 بريست 1،21 متز 1،21 ديجون 1،07 سانت إتيان 1,07 نيم 0،96 أميان 0،82 تولوز 0،46

ملاحظة: حسم الدوري الفرنسي نهائيا بعد المرحلة الثامنة والعشرين التي شهدت تأجيل مباراة ستراسبورغ وباريس سان جرمان. ومنذ ذلك الحين لم تقم أي مباراة بسبب فيروس كورونا المستجد.