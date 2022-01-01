البلجيكي كليمان يقترب من تدريب موناكو

وأقيل كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق، الخميس دون الإعلان عنها بشكل رسمي.

وبحسب المصادر، قبل كليمان توقيع عقد لمدة سنتين ونصف السنة.

ويشرف كليمان (47 عاماً) على بروج منذ أيار/مايو 2019، وقاده إلى لقب الدوري في آخر موسمين فيما يحتل راهناً مركز الوصافة.

وكان لاعب الوسط الدولي السابق قاد غنك أيضاً إلى لقب الدوري في 2019.

وأبلغ كوفاتش (50 عاماً) بقرار إنهاء عقده الذي كان يمتد حتى 2023 من قبل مجلس الإدارة يوم الخميس.

وكان كوفاتش قد تولى منصبه خلفاً للإسباني روبرت مورينو في تموز/يوليو 2020 بعد تراجع نتائج الفريق.

حلّ موناكو ثالثاً الموسم الماضي لكنه أقصي من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ويحتل راهناً المركز السادس في ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق 17 نقطة عن باريس سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى توترات بين كوفاتش ولاعبي فريقه من بينهم القائد وسام بن يدر.

وقاد كوفاتش الفريق إلى نهائي كأس فرنسا في أيار/مايو الماضي عندما خسر أمام باريس سان جيرمان.

