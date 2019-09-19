"الباريسي" يرحل إلى ليون آملاً استمرار تحليقه

فمنذ خسارته أمام رين 1-2 في المرحلة الثانية في 18 آب/أغسطس الماضي، حقق النادي الباريسي أربعة انتصارات متتالية، آخرها إكرامه وفادة ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق العاصمة فوزه الكبير في غياب ثلاثيه الهجومي الضارب "MCN": كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابان والبرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف، وذلك بفضل تألق نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سجل ثنائية.

وسيشكل الفوز دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جيرمان الذي عانى الأمرين السبت الماضي للفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله في الوقت بدل الضائع نجمه العائد نيمار.

من جانبه، لن يكون ليون لقمة سائغة للفريق الباريسي خصوصا وأنه يرغب في مصالحة جماهيره عقب نتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها تعثره أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل ليون الموسم بقوة بفوزين متتاليين على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، قبل أن يخسر أمام مونبلييه صفر-1 ويتعادل مع بوردو 1-1 وأميان 2-2.

وسيحاول ليون استغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار فوزه على باريس سان جيرمان الموسم الماضي عندما استضافه وقلب تخلفه صفر-1 إلى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وتبرز الأحد أيضاً قمة ليل وصيف بطل الموسم الماضي والخامس حالياً مع ضيفه رين الثاني، فيما لا تقل مباراة مرسيليا الرابع مع ضيفه مونبلييه الثاني عشر أهمية السبت.

ويفتتح نانت، شريك رين ومرسيليا في الوصافة برصيد 10 نقاط، المرحلة الجمعة عندما يحل ضيفاً على ستراسبورغ الثامن عشر وعينه على انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً.



وهنا برنامج المرحلة السادسة:

الجمعة:

ستراسبورغ - نانت



السبت:

أولمبيك مرسيليا - مونبلييه

متز - أميان

بوردو - بريست

نيس - ديجون

نيم - تولوز

رانس - موناكو



الأحد:

رين - ليل

أنجيه - سانت إتيان

أولمبيك ليون - باريس سان جرمان