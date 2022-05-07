الإصابة تبعد باييت عن مرسيليا حتى نهاية الموسم



قال النادي المتوسطي: "وقع ديميتري باييت ضحية تمزق عضلي في ربلة الساق تمّ تقييمه بالفحوص المرجعية المعتادة. بدأ العلاج بالفعل لكن التعافي التام لن يحصل قبل نهاية الدوري".

بدوره، قال باييت البالغ 35 عاماً "تظهر النتائج للأسف عدم قدرتي على اللعب مجدداً هذا الموسم. الخيبة كبيرة والألم قوي، لكني محاط بشكل جيد ورسائل دعمكم تمنحني قوة التطلع إلى الأمام، والموسم الجديد يبدأ غداً بالنسبة الي".

وتأتي إصابة اللاعب الرقم 10 في مرسيليا قبل مواجهته الأحد على ارض لوريان في المرحلة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ومحاولته ضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يحتل مرسيليا راهناً المركز الثالث في الدوري بالتساوي مع موناكو الذي لعب مباراة أكثر، فيما يبتعد عنه رين الرابع بفارق ثلاث نقاط.