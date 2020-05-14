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الدوري الفرنسي

الإسباني زوبيزاريتا يغادر مرسيليا

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أعلن نادي مرسيليا الفرنسي الخميس رحيل مديره الرياضي الاسباني أندوني زوبيزاريتا قبل عام من نهاية عقده، في خطوة تزيد الشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي أندريه فياش-بواش.

AFP

وكتب النادي المتوسطي في بيان "يعلن مرسيليا، وباتفاق متبادل، رحيل أندوني زوبيزاريتا"، موضحاً أن "تعيين مدير عام مسؤول عن كرة القدم يأخذ مجراه".

وكان زوبيزاريتا (58 عاماً) وصل الى مرسيليا في خريف العام 2016 بتزكية مالك النادي الاميركي فرانك ماكورت ورئيسه جاك-هنري إيرود.

قال إيرود في بيانه "كرّس أندوني نفسه لتجديد مرسيليا (...) لإعادة بناء الأسس الصلبة (...) لمجموعة احترافية كما مركز التكوين".

بدوره، كتب زوبيزاريتا شاكراً ماكورت، إيرود ورودي غارسيا، المدرب السابق للفريق، "أنهي مشواري كمدير رياضي وانطلق كمشجع لمرسيليا".

ويأتي رحيل زوبيزاريتا برغم حلول مرسيليا في المركز الثاني في الدوري، بعد الغاء ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تأهله إلى دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان فياش-بواش أعلن في 15 كانون الثاني/يناير الماضي دعمه لعمل "زوبي" الذي جلبه إلى النادي الصيف الماضي "قدمت إلى هنا أولاً بسبب كبر النادي وثانياً لأجل أندوني زوبيزاريتا. قلت سابقاً أن مستقبلي مرتبط تماماً بمستقبله".
                  
                  

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