الأنظار شاخصة نحو "بارك دي برينس" أكثر من أي وقت مضى

وبعدما افتتح رحلة استعادة لقب الدوري الفرنسي من ليل الذي يتواجه السبت في ملعبه مع نيس، بالفوز على تروا 2-1 بغياب العديد من نجومه الموجودين أصلاً في الفريق أو الوافدين الجدد، يخوض سان جيرمان السبت مباراته الأولى بين جماهيره ضد ستراسبورغ.

صحيح أن مشاركة ميسي في اللقاء مستبعدة جداً بما أنه خاض الخميس مرانه الأول مع فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لكن الإثارة التي أحدثها أفضل لاعب في العالم ست مرات بقرار الانضمام إلى نادي العاصمة الفرنسية ستتواصل بالتأكيد.

وشارك ابن الـ34 عاماً الخميس في مرانه الأول مع زملائه الجدد ومن بينهم صديقه وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار الذي كان من الغائبين عن المباراة الأولى ضد تروا كما حال مواطنه ماركينيوس، الإيطاليين ماركو فيراتي والوافد الجديد الحارس جانلويجي دوناروما، الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس المتوجين مع ميسي بلقب كوبا أميركا، وغريم الأخير لأعوام طويلة في الدوري الإسباني قائد ريال مدريد السابق والوافد الجديد سيرخيو راموس (للإصابة).

"الضغوط أكبر مع قدوم ليو"

وفي مقابلة له مع شبكة "أي أس بي أن"، توقع دي ماريا الخميس "المزيد من الضغوط" على سان جيرمان مع قدوم لاعب من حجم ميسي.

وقال دي ماريا "الضغوط أكبر الآن مع قدوم (ليو)، من الواضح أن لقب دوري الأبطال هو الهدف الأساسي أكثر من أي وقت مضى"، متوقعاً "ألا يكون الأمر سهلاً على بوكيتينيو من أجل الاعتماد على تشكيلة".

وأشار ابن الـ33 عاماً إلى أنّ "تشارك غرفة الملابس مع ميسي شيء فريد من نوعه، حلم بالنسبة لي، تحققت كافة أحلامي: في شهر واحد فزت بلقب كوبا أميركا وسألعب مع ميسي (في سان جيرمان)".

ويحتاج ميسي على الأرجح لبعض الوقت قبل المشاركة مع فريقه الجديد، وهو قال بشأن بروتوكول عودته التدريجية إلى الملاعب "توقفت عن مزاولة كرة القدم خلال أكثر من شهر (بعد الفوز بكوبا أميركا)... يجب عليّ أن أخضع لتحضير بدني. آمل في أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لأني ارغب في اللعب. لا يمكنني ان أحدد أي تاريخ. عندما يقرر الطاقم قدرتي على اللعب، سيكون ذلك مع الكثير من الرغبة (...) أرغب في أن تمر الامور بسرعة".

مبابي يرحب



والتقى ميسي في مركز تدريب سان جرمان المهاجم الشاب كيليان مبابي (22 عاماً) الذي لم يصدر عنه أي موقف علني بشأن وصول الأرجنتيني إلى باريس حتى بعد ظهر الخميس حين رحب بزميله الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشراً على إنستاغرام وتويتر صورة للاعبين معاً خلال التمارين في المركز التدريبي للنادي "كامب دي لوج"، وارفقها بعبارة "أهلاً وسهلاً بك في باريس، ليو".

وما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل المهاجم الفرنسي مع فريقه قبل عام من انتهاء عقده كما رحّب العديد من اللاعبين أمثال نيمار والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ودي ماريا وراموس بوصول الأرجنتيني على مواقع التواصل الاجتماعي.

غالتييه يعود إلى ليل

وقبل توجه الأنظار السبت إلى العاصمة، ينصب الاهتمام على المباراة التي تجمع ليل بضيفه نيس لأنها ستكون الظهور الأول لغالتييه على ملعب الفريق الذي قاده الموسم الماضي إلى اللقب للمرة الأولى منذ 2011.

وبعد البداية المتعثرة أمام رينس (صفر-صفر)، يأمل غالتييه أن يصعق فريقه السابق بقيادة مجموعة شابة جديدة في الفريق تضم الهولنديين كالفين ستينغس (22 عاماً) وجاستن كلويفرت (22 عاماً) وبابلو روزاريو (24 عاماً)، أو الفرنسي ملفين بار (20 عاماً) والغابوني ماريو ليمينا (27 عاماً).

وكما نيس، بدأ ليل مشواره في الدوري بقيادة مدربه الجديد جوسلان غوفرنيك بتعادل أمام متز 3-3.

وعلى غرار المرحلة الأولى التي افتتحها الجمعة الماضي بالتعادل مع نانت (1-1)، يفتتح موناكو المرحلة الثانية أيضاً مساء الجمعة حيث يلتقي مع مضيفه لوريان في مباراة يخوضها بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا بتجديده الفوز على سبارتا براغ التشيكي.

وبعدما بدأ ليون الموسم بقيادة مدربه الجديد الهولندي بيتر بوس بتعادل على أرضه وبين جمهوره مع بريست (1-1)، سيحاول التعويض الأحد حين يحلّ ضيفاً على أنجيه، فيما يسعى مرسيليا إلى فوزه الثاني توالياً حين يواجه بوردو في معقله "ستاد فيلودروم" وبين جماهيره في لقاء يسعى خلاله الضيوف إلى الحصول على نقطتهم الأولى بقيادة مدربهم الجديد السويسري فلاديمير بتكوفيتش الذي خسر اختباره الأول أمام الوافد الجديد كليرمون (صفر-2).