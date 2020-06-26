اعتزال جاليه بعمر 36 عاماً

وقال جاليه الذي خاض مع "الديوك" 16 مباراة بين العامين 2012 و2017 سجل خلالها هدفاً يتيماً، في بيان أرسله إلى رابطة اللاعبين المحترفين: "كل الأشياء الجميلة لها نهاية، وبالنسبة لي حان الوقت لكي أتوقف".



ولعب جاليه في أبرز محطات مسيرته الاحترافية مع لوريان وباريس سان جيرمان وليون ونيس وأميان.



وأضاف: "بالتأكيد، سأفتقد الملعب... لكنني أعتبر نفسي محظوظاً للغاية لأنني تمكنت من عيش الكثير من العواطف، والكثير من الأوقات الجيدة، وقبل كلّ شيء، تمكنت من ملاقاة الكثير من الأشخاص الرائعين بفضل كرة القدم... يا لها من فرحة وفخر عندما أنظر إلى الطريق الذي قطعته!".

