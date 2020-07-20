استحواذ أميركي على ملكية نادي تولوز الفرنسي

وسيكون النادي الفرنسي أحدث استثمار في المجال الرياضي للصندوق الذي تأسس في العام 2014، وسبق له التعاون استثماريا مع ناديي نيويورك يانكيز الأميركي للبيسبول، ودالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية.

وقال المؤسس والشريك الإداري في الصندوق جيري كاردينال في بيان "إننا فخورون وسعداء للمساهمة في كتابة فصل جديد في تاريخ النادي (تولوز) وبالتالي المساهمة في إظهار إمكاناته".

وأفاد البيان الذي نشره تولوز على موقعه الالكتروني، أن أوليفييه سادران الذي تولى رئاسة النادي منذ العام 2001، احتفظ بنسبة 15 في المئة من الأسهم، وسيحل داميان كومولي بدلا منه في منصب الرئاسة.

وبات تولوز تاسع نادٍ فرنسي ذات ملكية أجنبية في الدرجتين الأولى والثانية، بعد باريس سان جيرمان (شركة قطر للاستثمارات الرياضية)، ليل، موناكو، نيس، مرسيليا وبوردو (درجة أولى) وأوكسير وسوشو (درجة ثانية).

كما أنه ثالث نادٍ ينتقل الى ملكية أميركية بعد مرسيليا وبوردو.

ولم يحدد البيان قيمة صفقة الاستحواذ على الأسهم، لكن صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية ذكرت مؤخرا أن المبلغ يقارب 20 مليون يورو.

وكان تولوز يحتل المركز العشرين الأخير في دوري "ليغ 1" قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعلن الرابطة في الشهر التالي وضع حد للموسم وتتويج سان جرمان بطلا، وهبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.

ونافس النادي الجنوبي في دوري الأضواء منذ موسم 2003-2004.