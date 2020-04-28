اجتماع طارئ لرابطة الدوري الفرنسي بعد قرار الحكومة

وقرر رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء تجميد نشاط الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، إذ منع استئناف نشاطها قبل أيلول/سبتمبر، ما رسم علامة استفهام كبيرة حول إكمال الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الرابطة في بيان: "سيجتمع مجلس إدارة الرابطة في 30 نيسان/أبريل لدرس التداعيات الرياضية والاقتصادية للإجراءات المتخذة من قبل رئيس الوزراء".



وسيلي هذا الاجتماع بآخر لمجلس الإدارة في وقت لم يحدد قد يعلن على إثره رسمياً إيقاف موسم 2019-2020".



وكان الاتحاد الاوروبي (يويفا) قرر إرجاء كأس اوروبا 2020 إلى صيف 2021 إفساحاً المجال أمام الدوريات المحلية لإنهاء الموسم إذا توافرت الظروف الصحية التي أدت إلى توقف النشاط في منتصف آذار/مارس، قبل أن يستكمل مسابقتي دوري الأبطال والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في آب/اغسطس.



وتعيش فرنسا إغلاقاً تاماً حتى الحادي عشر من أيار/مايو علماً بأن وباء "كوفيد-19" حصد حوالي 23 ألف شخص فيها.