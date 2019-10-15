اتفاق "ودي" بين ليون ومدربه السابق سيلفينيو

وكان سيلفينيو، المساعد السابق لمدرب منتخب البرازيل، قد وصل إلى ليون في حزيران/يونيو بعدما رشحه المدير الرياضي الجديد مواطنه ونجم الفريق السابق جونينيو.

وأعلن ليون الإثنين تعيين رودي غارسيا مدرباً له بعد نحو أسبوع من عزل سيلفينيو على خلفية النتائج السيئة للفريق في الدوري المحلي.

ونفى ليون أن يكون التعويض المستحق لسيلفينيو والمقدر من وسائل الإعلام بأربعة ملايين يورو "متوافقاً مع المبلغ المدفوع فعلياً" من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبعدما بدأ الموسم بقوة محققاً الفوز في أول مرحلتين بنتيجة 3-صفر خارج أرضه أمام موناكو و6-صفر أمام مضيفه أنجيه، مُني ليون بأربع هزائم وثلاثة تعادلات أدت إلى تراجعه الى المركز الـ14 بفارق نقطة عن متذيلي الترتيب ديجون ومتز.

ووقع سيلفينيو، الذي لعب سابقاً في أرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي، في بادىء الامر مع ليون حتى 2021، لكنه لم ينجح بفرض اسلوب متماسك دفاعياً أو هجومياً، مع فريق اشتهر في السنوات الماضية بادائه الهجومي.