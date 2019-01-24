وأعلن مرسيليا الأربعاء تعاقده رسميا مع مهاجم نيس الدولي بالوتيلي (28 عاما) لمدة 6 أشهر، ولكن لن يتمكن "سوبر ماريو" بدء مشواره مع فريقه الجديد أمام ليل وذلك لعدم اكتمال لياقته البدنية بحسب مدرب الفريق رودي غارسيا.

وعلى الرغم من أن نيس لم يستعن بجهود مهاجمه بالوتيلي منذ 4 كانون الاول/ ديسمبر الماضي، إلاّ أن الإيطالي يأمل في أن يستعيد تألقه وإطلاق موسمه الحالي حيث لم ينجح، صاحب القميص الرقم 9 في مرسيليا، في تسجيل اي هدف حتى الآن.

وبرغم حصول مرسيليا على ورقة هجومية من الطراز الرفيع، إلاّ أنه في المقابل يتوجب عليه أن يجد الحلول للمشاكل الدفاعية أذ تتلقى شباكه الكثير من الاهداف مع 29 هدفا في 20 مباراة.

واستعاد مرسيليا نغمة الانتصارات بتحقيقه فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم على مضيفه كان 1-صفر في المرحلة الحادية والعشرين، وهو الفوز الاول له في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات والأول في الدوري منذ تغلبه على مضيفه أميان 3-1 في المرحلة الرابعة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويعاني مرسيليا، الذي يحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة، من ضعف مهاجميه إذ بانتظار إكتمال لياقة بالوتيلي يتوجب على المدرب غارسيا أن يتعامل مع الشح التهديفي للثلاثي الهجومي فالير جيرمان واليوناني كوستاس ميتروغلو والكاميروني كلينتون نجي. فالاول لم يلعب كاساسي سوى مرة واحدة في المباريات الاربع الأخيرة، والثاني لم يدس المستطيل الأخضر منذ ثلاث مباريات، أما الثالث فلعب 21 دقيقة فقط منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان مرسيليا ودع مسابقة كأس فرنسا بخسارة مفاجئة أمام أندريزيو من الدرجة الرابعة صفر-2، وسبق له أن خرج من كأس الرابطة الفرنسية بسقوطه امام ستراسبورغ قبل فترة التوقف، كما خرج من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بحلوله رابعا وأخيرا في مجموعته.

في المقابل سيحاول ليل تعزيز وصافته بعدما قلب تخلفه أمام أميان بهدف إلى فوز 2-1 في المرحلة السابقة، رافعا رصيده إلى 40 نقطة ومبتعدا عن مطارده المباشر ليون، الذي استعاد المركز الثالث بفوزه على مضيفه وجاره سانت اتيان، بفارق 3 نقاط.

وانعكست النتائج الإيجابية لفريق ليل على مدربه كريستوف غالتييه بعدما عمد رئيس النادي جيرار لوبيز إلى تمديد عقده حتى 2021.



سان جيرمان بدون نيمار وفيراتي

في المقابل يخوض باريس سان جيرمان مباراته أمام رين الأحد بدون نجمه البرازيلي نيمار الذي أصيب أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا الاربعاء.

ويأتي غياب نيمار بعد خسارة سان جيرمان لجهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي أصيب في الكاحل الأيسر أمام غانغان الأسبوع الماضي. كما يفتقد نادي العاصمة للاعب وسطه أدريان رابيو الذي عاقبه لرفضه تمديد عقده.

وبات يتوجب على الثنائي كيليان مبابي متصدر ترتيب الهدافين والاوروغوياني إدينسون كافاني سد الفراغ الذي سيخلفه غياب البرازيلي، حيث سجل هذا الثنائي 31 هدفا (17 لمبابي و14 لكافاني).

ويتجه سان جيرمان لحسم لقب الدوري الفرنسي بعدما حقق فوزه الثالث تواليا والـ17 في 19 مباراة، حيث يبتعد في الصدارة بفارق 13 نقطة عن وصيفه ليل (خاض 21 مباراة)، وهو الوحيد، الى جانب فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي لم يتعرض للخسارة في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى.

وفي المباريات الأخرى يلعب السبت ستراسبورغ مع بوردو، ونيس مع نيم، وغانغان مع رينس وديجون مع موناكو.

ويلعب الأحد مونبلييه مع كان وأميان مع ليون وتولوز مع أنجيه. وتختتم المرحلة الاربعاء بلقاء يجمع بين نانت وسانت إتيان.

