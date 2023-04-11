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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

إصابة مدافع باريس سان جيرمان موكيلي تبعده حتى نهاية الموسم

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أصيب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي نوردي موكيلي بتمزق عضلي حاد سيخضع على أثره لعملية جراحية وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الثلاثاء.

Reuters

وقال سان جيرمان في بيان: "يعاني نوردي موكيلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن أجل تقليص مخاطر أن تعاوده الاصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جيرمان إخضاعه لعملية جراحية".

وأضاف البيان: "ستجرى العملية في فنلندا اليوم وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم".

وأصيب موكيلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان في 8 اذار/مارس خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني.

في المقابل، حدد سان جيرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.

وتعرض سانشيس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد نيس السبت في الدوري المحلي وقال النادي في بيان: "سيعاود التدريبات خلال 3 أو 4 أسابيع".

وتعرض البرتغالي الدولي لإصابات عدة هذا الموسم فغاب عن 16 مباراة لفريقه في مختلف المسابقات.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر لنس.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي نوردي موكيلي
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