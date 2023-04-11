إصابة مدافع باريس سان جيرمان موكيلي تبعده حتى نهاية الموسم

وقال سان جيرمان في بيان: "يعاني نوردي موكيلي من تمزق حاد في العضلة الخلفية، ومن أجل تقليص مخاطر أن تعاوده الاصابة ذاتها، قرر الجهاز الطبي في سان جيرمان إخضاعه لعملية جراحية".

وأضاف البيان: "ستجرى العملية في فنلندا اليوم وسيغيب بالتالي حتى نهاية الموسم".



وأصيب موكيلي المنتقل هذا الموسم إلى باريس سان جيرمان في 8 اذار/مارس خلال مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ الالماني.



في المقابل، حدد سان جيرمان فترة غياب لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس عن الملاعب من 3 إلى 4 أسابيع.



وتعرض سانشيس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد نيس السبت في الدوري المحلي وقال النادي في بيان: "سيعاود التدريبات خلال 3 أو 4 أسابيع".



وتعرض البرتغالي الدولي لإصابات عدة هذا الموسم فغاب عن 16 مباراة لفريقه في مختلف المسابقات.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر لنس.