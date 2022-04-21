إصابة قوية للدولي المغربي بوفال

قال مدربه جيرالد باتيكل في مؤتمر صحافي بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة "هي عضلية، العضلات الخلفية للفخذ".

سقط بوفال أرضاً مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولم يتمكن من النهوض بسبب الألم، فتم اخراجه على حمالة في الدقيقة 14.

وتابع باتيكل "عندما أرى لاعباً يخرج خلال المباراة، مع كل الرغبة التي يملكها لخوض المواجهة، عندها أكون قلقاً".

وأضاف المدرب عن لاعبه الذي كاد يسجل قبل إصابته بتسديدة جميلة أبعدها حارس سان جيرمان الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس "من المحبط خسارة أحد ركائزنا، لكن علينا التأقلم".

وأثارت هذه الإصابة قلق مشجعي المنتخب المغربي الذي يخوض نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في قطر.