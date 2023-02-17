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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

إصابة حكيمي تبعده عن مباراة باريس سان جيرمان وليل

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يعاني الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي من إصابة في عضلة الساق الخلفية وسيغيب بالتالي عن مباراة فريقه ضد ليل في الدوري المحلي، كما أعلن نادي العاصمة الفرنسية الجمعة.

Reuters


وذكر باريس سان جيرمان في بيان بأنّ حكيمي: "يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق اليسرى وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة".

وكان حكيمي خرج في نهاية الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (صفر-1) الثلاثاء الماضي على ملعب بارك دي برانس.

ولعب حكيمي دوراً رئيساً في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي مونديال قطر 2022، في إنجاز إفريقي وعربي غير مسبوق.

في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة قائد الفريق قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس لإصابة في فخذه، على أن يُبت في مصير مشاركته من عدمها السبت.

باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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