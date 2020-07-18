إصابة ثلاثة لاعبين من ليل الفرنسي بفيروس كورونا المستجد



قال غالتييه بعد الفوز ودياً على موسكرون البلجيكي 2-1 إنّ اللاعبين الثلاثة جاءت فحوصهم إيجابية الإثنين الماضي.



أضاف أنّ سانشيس المتوج مع بلاده بلقب كأس أوروبا 2016، عاد إلى وطنه خلال عطلة لمدة أسبوع وهناك ظهرت العوارض وجاءت نتيجته إيجابية: "لا يزال ريناتو في البرتغال ولا يمكنه السفر لأنّ عليه الخضوع لفحصين تأتي نتيجتهما سلبية."



وأضاف أن إيكونيه وبامبا خضعا لحجر صحي في منزليهما لكن "يتوقع أن يعودا إلى التمارين الإثنين".



وحث غالتييه الفرنسيين على اتباع القواعد المتعلقة بالتباعد الاجتماعي: "كان لدي إجازة لثمانية أيام وشاهدت كيف نتصرّف... فلنتابع هكذا وسنعود إلى الحجر وستكون الفوضى، الأمر متروك للدولة لكي تكون حازمة".



أضاف "إذا تابعنا هكذا، لن نكون قادرين على تجنب موجة ثانية".