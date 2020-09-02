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الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

إصابة نيمار ودي ماريا وباريديس بفيروس كورونا

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أصيب كل من البرازيلي نيمار والأرجنتينيان أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي بفيروس كورونا المستجد بحسب مصادر beIN SPORTS.

AFP

وكان باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2+ وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".

 


وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لانس وربما عن اللقاء المرتقب أمام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس خلال فترة ثمانية أيام، مع إمكانية تأجيل المباراة. كما أن على الأشخاص المصابين أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بينها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبلييه.  

أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت إتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.

                  

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