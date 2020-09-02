إصابة نيمار ودي ماريا وباريديس بفيروس كورونا

وكان باريس سان جيرمان أعلن في وقت سابق عن إصابة ثلاثة لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، من دون الكشف عن أسمائهم.

وكتب وصيف بطل أوروبا عبر حسابه على تويتر "تأكدت إصابة ثلاثة لاعبين من بي أس جي بفيروس سارس كوف 2+ وهم يخضعون للبروتوكول الصحي المناسب. اللاعبون والموظفون سيستمرون في إجراء الفحوصات خلال الأيام المقبلة".

Three @PSG_English players are confirmed positive after a Sars CoV2 test and have undergone the appropriate health protocols.



All players and staff will continue to be tested over the next few days. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2020



وسيغيب بالتالي اللاعبون الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في الدوري المحلي في 10 الحالي أمام لانس وربما عن اللقاء المرتقب أمام ضيفه مرسيليا في 13 منه.

وتنص قواعد الدوري على أنه يجب إلغاء الحصص التدريبية للفريق في حال إصابة أربعة أشخاص في صفوفه بالفيروس خلال فترة ثمانية أيام، مع إمكانية تأجيل المباراة. كما أن على الأشخاص المصابين أن يبقوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

في الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من أندية الدرجة الأولى الفرنسية عن إصابات في صفوف لاعبيها بينها ليون، مرسيليا، رين، نانت ومونبلييه.

أدى ذلك الى إرجاء المباراة الافتتاحية للموسم التي كانت مقررة بين مرسيليا وسانت إتيان في 21 آب/أغسطس الفائت.