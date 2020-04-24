أول لاعب من الدرجة الأولى الفرنسية يصاب بفيروس كورونا

واكتفى النادي في بيان ليل الخميس بالإشارة الى أنه "على إثر مشاكل في الجهازين الهضمي والتنفسي، أدخل أحد لاعبينا المستشفى في مونبلييه ويعالج منذ يومين في مكان متخصص للإفادة من العناية المناسبة"، من دون ان يكشف تفاصيل إضافية أو اسم اللاعب.

لكن التقارير، ومنها لصحيفة "ليكيب" الرياضية، أشارت الى ان المعني هو لاعب خط الوسط جونيور سامبيا (23 عاما)، وأنه يتلقى العناية الطبية منذ مطلع الأسبوع.

وأكد مصدر مقرب من الملف هذه المعلومات لوكالة فرانس برس.

وأوضحت مجلة "فرانس فوتبول" ان اللاعب أدخل بداية الى مركز طبي الإثنين، قبل ان يتم نقله الى عيادة طبية متخصصة "بعد تراجع حالته الصحية".

وأجمعت التقارير الفرنسية على ان اللاعب مصاب بالفيروس.

وفي حال تأكدت رسميا إصابة سامبيا بـ"كوفيد-19"، سيصبح أول لاعب في دوري الدرجة الفرنسية الأولى تثبت إصابته، علما بأن الكوري الجنوبي هيون-جون سوك من نادي تروا (درجة ثانية)، كان قد أصبح في آذار/مارس أول لاعب محترف في فرنسا يصاب بالفيروس.

وأدى "كوفيد-19" الى وفاة نحو 22 ألف شخص في فرنسا بحسب حصيلة ليل الخميس، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من 11 أيار/مايو، وهو التاريخ الذي حدده الرئيس إيمانويل ماكرون لبدء الرفع التدريجي لإجراءات العزل والاغلاق المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وتعتزم بعض الأندية النظر في امكانية استئناف تمارينها الجماعية في أيار/مايو، تحضيرا لاحتمال معاودة نشاطات الدوري الفرنسي المتوقف، كغيره من مجمل الأحداث الرياضية حول العالم، منذ الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.