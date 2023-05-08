أولاس يتنحى عن رئاسة ليون لصالح الأميركي تكستور

وقال ليون في بيان "خلال اجتماعه في 5 أيار/مايو، قام مجلس إدارة نادي ليون بتعيين جون تكستور رئيساً لمجلس الإدارة وذلك على إثر تنحي جان ميشال أولاس عن منصبه كرئيس ومدير عام لنادي ليون".

وأضاف البيان "عُيّن تكستور أيضا في منصب المدير العام اعتباراً من الخامس من أيار/مايو ولفترة مؤقتة، قبل القيام باختيار شخص لشغل هذا المنصب".

وكانت المجموعة التي يملكها تكستور اشترت ليون في كانون الأول/ديسمبر الماضي، علما بأنها تملك أسهماً أيضا في ناديي كريستال بالاس الانكليزي وبوتافوغو البرازيلي.

وكان أولاس اشترى نادي ليون عام 1987 عندما كان قابعاً في مصاف اندية الدرجة الثانية لمدة أربع سنوات.

ونجح أولاس بفضل إدارته المحنكة في قيادة ليون إلى إحراز لقب بطل الدوري الفرنسي 7 مرات توليا بين عامي 2000 و2008 وتوج بطلا لكأس الرابطة المحلية عام 2001 وكأس فرنسا مرتين عامي 2008 و2012.

كما أطلق فريقاً للسيدات يعتبر من الأقوى على الصعيد الأوروبي.