أوكسير يواصل صحوته على حساب لوريان



ودخل أوكسير الذي يشرف عليه منذ تشرين الأول/أكتوبر مدرب لوريان السابق كريستوف بيليسييه، اللقاء على خلفية تعادلين وفوز في المراحل الثلاث الماضي ما أنعش آماله بتجنب العودة الى الدرجة الثانية التي علق فيها منذ 2012 حتى الموسم الحالي.



وبفضل هدف سجله المدغشقري راين رافيلوسون في الدقيقة 58، حقق أوكسير فوزه الخامس للموسم والأول في ملعب لوريان على صعيد دوري الأضواء منذ أيار/مايو 2011 (2-1)، ليترك منطقة الخطر موقتاً برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن تروا الثامن عشر الذي يلعب لاحقاً مع أجاكسيو.



أما لوريان، فمني بهزيمته الثامنة للموسم وتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السابع بفارق 5 نقاط عن ليل السادس الفائز الجمعة على بريست 2-1.



وواصل رين صحوته واستعاد المركز الخامس من ليل عندما تغلب على مضيفه نانت 1-صفر سجله البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 20.

وهو الفوز الثاني توالياً لرين والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 46 نقطة.



في المقابل، مني نانت بالخسارة الثانية توالياً محلياً فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر.



وتخلص أجاكسيو من المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية عندما تغلب على تروا 2-1.

وكان تروا البادئ بالتسجيل عبر ماما بالديه من غينيا بيساو (23)، ورد أجاكسيو بهدفين للدولي الجزائري يوسف بلايلي (62 من ركلة جزاء) والمغربي الأصل منعم الإدريسي (68).



ورفع أجاكسيو رصيده الى 21 نقطة في المركز السابع عشر.



وأكرم رينس وفادة ضيفه تولوز عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الياباني جونيا إيتو (4) والزيمبابوي مارشال مونيتسي (7) والمغربي يونس عبد الحميد (68).



وعزز رينس موقعه في المركز العاشر برصيد 37 نقطة مقابل 32 لتولوز الحادي عشر.



وتعادل كليرمون فيران مع ستراسبورغ بهدف للكوسوفي الباسان راشاني (65) مقابل هدف للسنغالي حبيب ديالو (34).