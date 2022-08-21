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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الفرنسي

أوكسير يفاجئ مونبلييه

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سقط مونبلييه على أرضه أمام أوكسير العائد مجدداً إلى الدرجة الأولى 1-2 في مباراة خشنة رفع فيها الحكم البطاقة الحمراء أربع مرات بالتساوي بين الفريقين الأحد ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

AFP


وافتتح المدافع المخضرم مامادو ساكو التسجيل لمونبلييه قبل نهاية الشوط الأول بست دقائق قبل أن يطرد زميله خليل فياض في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 جاء الدور على مهاجم أوكسير السنغالي مباي نيانغ الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وأدرك أوكسير التعادل عبر نونو دا كوستا من الرأس الأخضر (70)، ثم تقدم عبر ماتياس أوتريه بعدها بخمس دقائق (75 من ركلة جزاء).

ثم طرد لاعب ثان من أوكسير هو دا كوستا صاحب هدف التعادل (88)، من دون أن يتمكن مونبلييه من استغلال النقص العددي، علما بأن الأخير أيضا تعرض لحادثة طرد ثانية طالت تيجي سافانييه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه أمام كليرمون بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين الخاوي (6).

وحاول نيس إدراك التعادل بلا طائل لا بل طرد له الحكم لاعبين أواخر المباراة هما الغابوني ماريو ليمينا (80)، قبل أن يلحق به جان كلير توديبو بعدها بدقيقتين.

وفي بقية المباريات فاز رين على أجاكسيو (2-1) وبريست على أنجيه (3-1) في حين حسم التعادل مباراتي ستراسبورغ مع رينس (1-1) وتولوز مع لوريان (2-2).
 

مونبلييه الدوري الفرنسي نيس أوكسير كليرمون
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