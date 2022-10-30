أوكسير يحقق المطلوب أمام أجاكسيو

وسجل حمزة ساخي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة.

ويحتل أوكسير المركز 15 مؤقتاً بـ12 نقطة فيما يأتي أجاكسيو في المركز ما قبل الأخير مؤقتاً بـ8 نقاط.

كما حقق رين انتصاره الخامس توالياً بفوزه على ضيفه مونبلييه 3-صفر.

وارتقى رين للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 27 نقطة، متساوياً مع لوريان الذي يلعب لاحقاً مع نيس، ومتأخراً بفارق 3 نقاط عن لنس الثالث و8 عن باريس سان جيرمان المتصدر الفائز على تروا 4-3 السبت.



وحسم رين النتيجة لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله هدفين بفضل الهداف الشاب مارتن تيرييه (15)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف أرنو كاليمويندو الثاني (23).



وأكد أمين غويري الفوز بتسجيله الهدف الثالث لفريقه (85).



وعاد موناكو إلى سكة الانتصارات بتغلبه على ضيفه أنجيه متذيل الترتيب 2-صفر.



وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بتسجيله هدفي اللقاء عبر السويسري بريل إمبولو (54) والروسي ألكسندر غولوفين (70).



ورفع موناكو رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، متساوياً مع مرسيليا الخامس المتعثر أمام ستراسبورغ 2-2- السبت.



وتعادل بريست ورينس سلباً، ونانت مع كليرمون فيران 1-1.

