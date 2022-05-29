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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

أوكسير يحبط سانت إيتيان ويصعد إلى الدوري الفرنسي

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أحبط أوكسير آمال مضيفه سانت إيتيان في الملحق الفاصل ليصعد إلى الدوري الفرنسي للدرجة الأولى بشكل رسمي اليوم الأحد.

Reuters

وانتهت مواجهة العودة في ملحق الصعود والهبوط بين سانت إيتيان وضيفه أوكسير بركلات الترجيح (5-4 لصالح أوكسير) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، علماّ أنّ مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

وسجّل لصالح أوكسير اللاعب المغربي حمزة ساخي بضربة رأس جميلة (51) قبل أن يعدل كامارا لأصحاب الأرض (76).

وتنص القوانين على إجراء ملحق فاصل بين صاحب المركز السابع عشر في دوري الدرجة الأولى والمتأهل إلى الدور الفاصل من دوري الدرجة الثانية.

ويعد سانت إيتيان أحد أعرق الأندية الفرنسية إذ فاز بلقب الدوري في 10 مناسبات فيما سبق لأوكسير أن توّج باللقب مرة واحدة.

الدوري الفرنسي لكرة القدم أوكسير سانت إيتيان
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