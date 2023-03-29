أنجيه يعلن استقالة رئيسه سعيد شعبان

وأوضح بيان للنادي "في 21 (آذار) مارس 2023، خلال اجتماع مجلس الإدارة، قدم الرئيس سعيد شعبان استقالته. قرر مالك شركة أنجيه إس سي أو بالتالي التخلي عن منصبه لابنه رومان شعبان".

وأضاف أنه تم السبت الماضي "عقب مداولات خلال مجلس إدارة آخر، تحت سلطة الرئيس رومان شعبان"، تم تعيين تيدي كيفالاس "في منصب نائب الرئيس".

وتابع "سيكون السيد كيفالاس مسؤولاً عن الجوانب العملية. وسيبدأ مهمته اعتبارًا من الأول من (نيسان) أبريل 2023".

ويمر أنجيه الذي احتفل عام 2019 بالذكرى المئوية لتأسيسه، بفترة سيئة.

لا يقتصر الأمر على معاناته في المراكز الأخيرة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ولكن رئيسه السابق نفسه، سعيد شعبان، متورط في مشاكل قضائية منذ شباط/فبراير 2020.

