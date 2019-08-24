أنجيه يسحق متز وانتصارات لبوردو وبريست ونانت

وجاء سقوط متز الأبرز أمام مضيفه أنجيه الذي كان خسر من ليون 0-6 الأسبوع الماضي، بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها كل الجزائري فريد الملالي ابن الـ22 عاماً في الدقيقة 4 وبابتيست سانتاماريا في الدقيقة 43 و المهاجم المغربي رشيد عليوي في الدقيقة 67.

وهذه كانت المباراة الأولى للاعب الجزائري كأساسي مع الفريق.

وحقق بوردو فوزه الأول هذا الموسم بتغلبه على 2-صفر على مستضيفه ديجون بفضل هدفي هوانج أوي-جو ولوريس بنيتو بواقع هدف في كل شوط.

وتقدم بطل فرنسا ست مرات، والذي قام بتغيير مدربين اثنين في الموسم الماضي في طريقه للمركز 14، في الدقيقة 11 عبر هوانج بعد تمريرة من صمويل كالو. وهذا هو هدف اللاعب الكوري الجنوبي الأول منذ انتقاله قادما من غامبا أوساكا.

وسدد بنيتو كرة مباشرة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني ليتكبد ديجون الهزيمة الثالثة في العدد ذاته من المباريات هذا الموسم.

واحتاج نانت إلى هدف موزيس سايمون قبل ست دقائق من النهاية ليتغلب 2-1 على مستضيفه أميان الذي لعب نحو ساعة بعشرة لاعبين عقب طرد باكاي ديباسي.

ومنح خليفة كوليبالي التقدم لنانت في الدقيقة 53 لكن بونجاني زونجو أدرك التعادل في الدقيقة 71.

وهز جايتان شاربونييه الشباك قبل أربع دقائق من النهاية ليمنح بريست الوافد الجديد انتصاره الأول هذا الموسم بالفوز 1-صفر على ستاد رانس.



