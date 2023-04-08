أنجيه يحقق انتصاره الأول منذ سبتمبر الماضي

ورفع أنجيه رصيده إلى 14 نقطة لكنه لا يزال مهدداً بقوة بالهبوط إلى الدرجة الثانية لأنه يتخلف عن آخر الناجين أوكسير بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بثماني مراحل.

أما ليل الخامس فأهدر فرصة تشديد الضغط ولو مؤقتاً على موناكو الرابع الذي يلتقي مع نانت الأحد حيث بقي متخلفاً عن فريق الإمارة بفارق 5 نقاط.

ويعود آخر فوز لأنجيه إلى 18 أيلول/سبتمبر عام 2022 عندما تغلب على نيس في عقر دار الاخير، ليضع حداً لسلسلة من 21 مباراة من دون أي انتصار.

كان ليل الطرف الأفضل معظم فترات المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 67 في المئة لكن من دون فعالية حيث اصطدم بتكتل دفاعي منظم ومن ورائه الحارس المتألق بول برناردوني الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة للفريق الشمالي وتحديداً أمام أنجل غوميز (5 و34 و55) كما تألق في الذود عن مرماه عندما أبعد كرة قوية للكندي جوناثان ديفيد (70).

وسجل البديل البوسني خاليد سابانوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.

