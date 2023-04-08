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دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي

أنجيه يحقق انتصاره الأول منذ سبتمبر الماضي

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حقق أنجيه متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم أول فوز له منذ أيلول/سبتمبر الماضي إثر تغلبه على ليل 1-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

AFP

ورفع أنجيه رصيده إلى 14 نقطة لكنه لا يزال مهدداً بقوة بالهبوط إلى الدرجة الثانية لأنه يتخلف عن آخر الناجين أوكسير بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بثماني مراحل.

أما ليل الخامس فأهدر فرصة تشديد الضغط ولو مؤقتاً على موناكو الرابع الذي يلتقي مع نانت الأحد حيث بقي متخلفاً عن فريق الإمارة بفارق 5 نقاط.

ويعود آخر فوز لأنجيه إلى 18 أيلول/سبتمبر عام 2022 عندما تغلب على نيس في عقر دار الاخير، ليضع حداً لسلسلة من 21 مباراة من دون أي انتصار.

كان ليل الطرف الأفضل معظم فترات المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة 67 في المئة لكن من دون فعالية حيث اصطدم بتكتل دفاعي منظم ومن ورائه الحارس المتألق بول برناردوني الذي تصدى لأكثر من محاولة خطيرة للفريق الشمالي وتحديداً أمام أنجل غوميز (5 و34 و55) كما تألق في الذود عن مرماه عندما أبعد كرة قوية للكندي جوناثان ديفيد (70).

وسجل البديل البوسني خاليد سابانوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84.
 

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