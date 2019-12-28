أنباء عن إقالة مدرب موناكو جارديم

أقال موناكو سابع الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم للمرة الثانية بعد أقل من عام على عودته لقيادة فريق الإمارة.

وأكد مصدر مقرب من النادي لوكالة فرانس برس الخبر الذي نشرته صحيفة "نيس ماتان" اليوم، مضيفا أن مدرب المنتخب الإسباني السابق روبيرت مورينو مرشح لخلافته.

وكان جارديم (45 عاما) الذي قاد موناكو إلى اللقب المحلي ونصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017، أقيل من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بسبب النتائج المخيبة حيث كان وقتها الفريق في المركز الثامن عشر، قبل أن يفاجئ نادي الإمارة الجميع بالاستعانة مجددا بخدماته في كانون الثاني/يناير 2019 بعد فشل خليفته النجم الفرنسي السابق تييري هنري في تحسين نتائجه.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن الإسباني مارسيلينيو (54 عاما) الذي أقيل من منصبه مدربا لفالنسيا في أيلول/سبتمبر الماضي، سيستلم المهمة.

ويحتل موناكو المركز السابع حاليا وهو أنهى العام بفوز كبير على ضيفه ليل 5-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.



