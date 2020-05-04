أميان يحاول إصلاح ما أفسده وباء كورونا

وقررت الرابطة إلغاء موسم 2019-2020 يوم الخميس الماضي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب وهبوط أميان وتولوز.

وكان أميان يحتل المركز 19 ويبتعد بأربع نقاط عن منطقة الأمان عند إنهاء الموسم. وقال النادي الأسبوع الماضي إنه سيدرس أسباب القرار قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.

وتقدم الفريق بالتماس اليوم طلب فيه من رابطة الدوري إعادة النظر في قرارها بهبوط ناديين مقترحا إقامة البطولة الموسم المقبل بمشاركة 22 ناديا بدلا من 20 من بينهم لوريان ولانس اللذان صعدا من الدرجة الثانية.

وجمعت العريضة 4500 توقيع حتى الآن من 5000 يستهدفها أميان.

وأغضب قرار إنهاء الموسم بعض الأندية وقال أولمبيك ليون إنه سيطلب تعويضات كبيرة "بعشرات الملايين" من الدولارات بسبب حرمان النادي من فرصته في الظهور في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ ربع قرن.

وبعد أن لعبت بعض الفرق 27 مباراة ولعبت فرق أخرى 28 مباراة، اعتمدت سلطات الكرة الفرنسية الترتيب الحالي لفرق الدوري وفقا لمؤشر الأداء وهو عدد النقاط لكل مباراة مع وضع المواجهات المباشرة في الحسبان.

وبناء على ذلك احتل ليون المركز السابع ومن ثم تبخرت فرصته في الظهور الأوروبي.

وسينطلق الموسم الجديد في 22 و23 آب/أغسطس على أقصى تقدير ومن المرجح أن يبدأ بدون جماهير إذ ما زالت التجمعات محظورة في فرنسا حتى سبتمبر أيلول.