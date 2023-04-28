أجاكسيو يفتح إجراءً تأديبيًا ضدّ الجزائري بلايلي

وقال نادي جزيرة كورسيكا في بيان "لاحظ نادي أجاكسيو غياب لاعبه يوسف بلايلي منذ يوم الثلاثاء 25 نيسان/أبريل. ولم يحضر اللاعب لاستئناف التدريبات بعد مباراة بريست، في مواجهة تصرف اللاعب عقب نهايتها بشكل غير لائق تجاه جماهيرنا وهو ما يدينه أجاكسيو بأقوى العبارات الممكنة".

وأضاف النادي الفرنسي "في ضوء تلك الحقائق غير الملائمة، فُتحت إجراءات تأديبية".

ويذكر أن بلايلي نشر صورة عبر حسابه على إنستاغرام الجمعة في خاصية "ستوريز" ينعي فيها وفاة عمّه.

ولطالما كان لمسيرة بلايلي (31 عاماً و47 مباراة دولية)، ابن مدينة وهران وصاحب الموهبة اللافتة، محطات انضباطية جدلية مع أنديته السابقة، على غرار الترجي التونسي، اتحاد العاصمة الجزائري، أنجيه وبريست الفرنسيين، الأهلي السعودي وقطر القطري.

وكان بلايلي قد غاب عن التدريبات في نهاية آذار/مارس، مبرراً ذلك بإصابة في الفخذ خلال مباريات تصفيات أمم إفريقيا مع الجزائر.