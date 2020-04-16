باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة اليد من قبل beIN SPORTS April 16, 2020 18:10 25:12 دقيقة تقارير إخبارية كرة اليد -آخر الفيديوهات 12:01 دقيقة موجز الأخبار 6:21 دقيقة إلغاء كافة المسابقات المحلية للهواة في فرنسا 1:01 دقيقة نادال يشكك في إمكانية إقامة دورات كبرى 0:49 دقيقة طوكيو 2020: تكاليف التأجيل ستكون "باهظة جدا" 0:49 دقيقة أمازون تقدم عرضا للحصول على حق تسمية ملعب توتنهام 0:51 دقيقة تأجيل فاينال 4 كرة اليد إلى نهاية ديسمبر المقبل 0:45 دقيقة أنباء عن تقديم أوباميانغ طلب انتقال من آرسنال 0:58 دقيقة دعوات لتخفيض رواتب اللاعبين في الجزائر 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:03 دقيقة الأربعة الأوائل في دوري الأبطال بحال إلغاء الموسم