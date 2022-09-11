نيم دخل المباراة بقوة وتمكن من إنهاءِ الشوط الأول لصالحه بفارق هدف واحد فقط بسبعة عشر مقابل ستة عشر . لكن أبناء العاصمة الفرنسية تمكنوا من العودة بقوة في الشوط الثاني ليتداركوا تأخرَهم وينجحوا في الفوز بالمباراة بفارق خمسة أهداف .

