لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 23:40 2:39 دقيقة حجز فريق لوهافر مقعداً ضمن أندية الـ"ليغ 1 " للموسم الجديد 2023-2024 عقب فوزه على ديجون 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. وسجل خوسيه كازيمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.ويحتل لوهافر المركز الأول بـ75 نقطة. لوهافر الدوري الفرنسي الدرجة الثانية -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة حادث الحارس ريكو يلقي بظلاله على مباراة سان جيرمان 0:43 دقيقة نهائي مرتقب بين قطبي مانشستر 0:43 دقيقة لياو يعبّر عن سعادته بتمديد عقده مع ميلان 1:46 دقيقة مدرب الأهلي يؤكد جهوزية اللاعبين لمباراة الوداد 3:34 دقيقة اتحاد الجزائر على بعد خطوة واحدة من التتويج 3:21 دقيقة دي لا فوينتي يعلن قائمة إسبانيا لدوري الأمم 2:39 دقيقة لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء 8:53 دقيقة مراسم تتويج فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد 0:24 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس 5:43 دقيقة ألكاراث يتجاوز عقبة شابوفالوف ويبلغ ثمن النهائي