سانت إتيان يفشل في تجاوز عقبة ديجون من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 23:06 0:30 دقيقة استهل ديجون موسمَه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي بالفوز على ضيفهِ سانت إتيان بهدفين لواحد لحساب الجولةِ الأولى. تقارير إخبارية سانت إتيان ديجون -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة سانت إتيان يفشل في تجاوز عقبة ديجون 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:39 دقيقة رونالدو يعود لتدريبات يونايتد 1:28 دقيقة ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" 0:30 دقيقة الألمانيات يتجهّزن للنهائي 0:29 دقيقة فان فلوتن تفوز بالمرحلة الـ7 من طواف فرنسا للسيدات 0:21 دقيقة ميلان يعير دانييل مالديني لسبيتسيا 0:59 دقيقة مونتشي يكشف أن كوندي كان أقرب لتشيلسي 2:12 دقيقة كلوب: "كانت مباراة ممتعة"