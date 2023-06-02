لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 23:40 حجز فريق لوهافر مقعداً ضمن أندية الـ"ليغ 1 " للموسم الجديد 2023-2024 عقب فوزه على ديجون 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية. reuters وسجل خوسيه كازيمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.ويحتل لوهافر المركز الأول بـ75 نقطة. لوهافر الدوري الفرنسي الدرجة الثانية السابق ليغ 2: الجولة الأخيرة محطّ الأ اقرأ التالي - آخر الأحداث June 2, 2023 23:40 لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء June 2, 2023 12:38 ليغ 2: الجولة الأخيرة محطّ الأنظار August 6, 2022 21:49 لا غالب ولا مغلوب بين سانت إيتيان ونيم July 30, 2022 23:06 سانت إتيان يفشل في تجاوز عقبة ديجون May 18, 2022 00:20 سوشو يتجاوز عقبة "باريس إف سي" بنجاح May 14, 2022 22:02 أجاكسيو يضمن صعوده إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي March 14, 2020 08:50 أول إصابة بفيروس كورونا في كرة القدم الفرنسية April 21, 2018 00:22 رانس يضمن لقب دوري الدرجة الثانية والصعود August 12, 2017 10:53 التونسي علاء الدين يحي في نانسي May 19, 2017 13:14 الجولة الأخيرة تحدد هوية الصاعدين للدرجة الأولى