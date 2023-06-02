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الدوري الفرنسي الدرجة الثانية

لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء

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حجز فريق لوهافر مقعداً ضمن أندية الـ"ليغ 1 " للموسم الجديد 2023-2024 عقب فوزه على ديجون 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

reuters

وسجل خوسيه كازيمير هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 11.

ويحتل لوهافر المركز الأول بـ75 نقطة. 
 

لوهافر الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
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