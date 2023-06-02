لوهافر يصعد إلى دوري الأضواء

من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 23:40 حجز فريق لوهافر مقعداً ضمن أندية الـ"ليغ 1 " للموسم الجديد 2023-2024 عقب فوزه على ديجون 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.