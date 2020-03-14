أول إصابة بفيروس كورونا في كرة القدم الفرنسية للاعب في الدرجة الثانية

وأوضح النادي في بيان ليل الجمعة أن "لاعبا محترفا وآخر في مركز الناشئين تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)"، مشيرا إلى أنه "تم وضعهما مباشرة في العزل في منزلهما".

أما بقية أفراد النادي فيخضعون "لرقابة من قبل الجهاز الطبي".

وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أوقفت الجمعة منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر، مثل ما قامت به غالبية البطولات الوطنية في القارة العجوز، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من خمسة آلاف شخص حول العالم.

وأدى الفيروس في فرنسا إلى وفاة 79 شخصا وإصابة أكثر من 3600.

وأعلن في اليومين الماضيين عن إصابة عدد من لاعبي كرة القدم والمدربين بالفيروس. ففي إيطاليا التي تعد أكثر البلدان الأوروبية تأثرا، كان مدافع يوفنتوس دانييلي روغاني أول من تثبت إصابتهم بالفيروس، قبل أن يعلن نادي سمبدوريا عن إصابة خمسة من لاعبيه وطبيب، وفيورنتينا عن إصابة لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش.

وفي إنكلترا، أصيب مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا بالفيروس، ولاعب تشيلسي كالوم هادسون-أودوي، وسط اشتباه باحتمال إصابة لاعبين في أندية أخرى منها إيفرتون.

