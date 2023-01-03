مسلي آل معمر يتحدث عن انتقال رونالدو للنصر January 3, 2023 21:35 1:16 دقيقة وصف مسلي آل معمر رئيسُ نادي النصر كريستيانو رونالدو باللاعب الأفضل في كرة القدم مؤكّداً أن انضمامَه إلى الفريق يمثّل إضافة للدوري وكرةِ القدم السعودية بوجه عام. كريستيانو رونالدو تصريحات النصر السعودي -آخر الفيديوهات 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل نتائجه البراقة 3:25 دقيقة نيوكاسل يقتنص نقطة التعادل من معقل المتصدر آرسنال 0:33 دقيقة شكوى من رابطة الليغا حول الهتافات ضد فينيسيوس 1:11 دقيقة مدرب النصر غارسيا يشيد بالأسطورة رونالدو 1:16 دقيقة مسلي آل معمر يتحدث عن انتقال رونالدو للنصر 2:53 دقيقة بعد مسيرة حافلة ...رونالدو يحط الرحال في النصر 2:30 دقيقة رونالدو ...سجلٌ حافل بالتتويجات والأرقام القياسية 3:04 دقيقة مراسم تقديم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي 0:30 دقيقة لولا دا سيلفا يتقدم الجنازة الرسمية للأسطورة بيليه 3:28 دقيقة ختام مراسم تشييع جثمان الأسطورة بيليه