أقيمت مراسم تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ناديه الجديد بحفاوة كبيرة وبجماهيرية عالية.

وفيما يلي بعض من أحداث هذا اليوم التاريخي في نادي النصر والكرة السعودية بشكل عام:

- رونالدو مع عائلته: أشكركم على هذا الترحيب وبالعربية "أنا العالمي".

رونالدو من على عشب مرسول بارك:

- سعادة تغمرني بالتواجد هنا، أعدكم بتقديم أفضل ما لدي، أتوقع ان أنجز الكثير في الملعب وخارجه.

رونالدو يلقي التحية على زملائه في غرفة تبديل الملابس

فعاليات المؤتمر الصحفي:

مدرب النصر رودي غارسيا: كريستيانو أسطورة وتواجده في النصر مدعاة للفخر، أنا مدرب للنادي مسرور للنادي وللدوري شيء جميل ومبشر بالخير في حياتي لم أر الكثير من اللاعبين مثل كريستيانو ليس لدي ما أعلمه له سوف نتقاسم الخبرة.

مسلي آل معمر: العوائد من هذا التعاقد ستكون مفيدة جداً للنادي وللدوري ككل، أعطيناه المبالغ التي يستحقها كأفضل لاعب في العالم.

رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: قدوم كريستيانو رونالدو إضافة لنا في نادي النصر وإضافة للرياضة السعودية، وهو أبعد من لاعب قادم للفوز ببطولة مع النادي. هو قادم للإلهام ونقل خبرته للأجيال.

رونالدو: بالنسبة لي هذه نقلة نوعية لا يهمني ما يقوله الآخرون أنا احترم قراراتي، أعرف أن الدوري السعودي فيه روح تنافسية كبيرة وقد شاهدت عدداً من المباريات في هذا الدوري وسأكون جاهزاً خلال أيام للعب إذا سمح لي المدرب.

رونالدو: أخذت دعماً من عائلتي بهذا القرار، تلقيت العديد من العروض للعب في أوروبا والبرازيل وأستراليا وأميركا ولكن أعطيت كلمتي للنصر.

رونالدو من قاعة المؤتمر الصحفي: إحساسي جميل جداً، وفخور بهذا القرار الكبير، في أوروبا قمت بكل شيء وهذا تحدٍ جديد في قارة آسيا أريد تحطيم الأرقام القياسية ونادي النصر أعطاني هذه الفرصة.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعداداً لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاخ.

وزاد حساب النادي على إنستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة.

ويستعد جمهور النادي الملقب في السعودية بـ "العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو ورفع تيفو خاص به (شعار يرسمه المشجعون على المدرج)، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وقال مسؤول في النادي السعودي إنّ حفل تقديم "سي آر 7" يتضمن كلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر يعقبها كلمة للنجم البرتغالي أمام الجمهور وركله لبعض الكرات صوب المدرجات.