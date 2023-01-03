وبعد المؤتمر الصحافي الذي عُقد لتقديمه تحول النجمُ البرتغالي إلى غُرف الملابس حيث التقى بزملائه اللاعبين، قبل أن ينتقلَ أفضلُ لاعب في العالم خمسَ مرات للظهور أمام الآلافِ من مشجعي نادي النصر الذين احتشدوا بملعب "مرسول بارك" في العاصمة السعودية الرياض مرتدياً قميصَ التقليدي ناديه الجديد حيث استقبلته الجماهيرُ بالتحية والهتافات. كما قام الدون بتقديم عائلتِه التي رافقته إلى الجماهير.

وفي المؤتمر الصحافي لتقديمِه وصف النجمُ البرتغالي كريستانو رونالدو انضمامَه للنصر بالتحدي الجديد الذي سيخوضه في قارةِ آسيا من أجل كسرِ المزيد من الأرقام القياسية بعد أن أكمل مهمتَه في أوروبا وحقق كلَّ الألقاب مع أفضلِ الأندية في العالم.

وقال رونالدو إنّه تلقى عروضاً عديدةً من أوروبا والولايات المتحدة لكنّه جاء إلى السعودية التزاماً بكلمته لنادي النصر، مُعرباً عن تمنياتِه بخوض تجربةٍ ناجحة ومميزة ومؤكداً جاهزيتَه للعب بداية ًمن المباراة القادمة إذا رأى الجهازُ الفني ذلك.

ولدى سؤاله عن العقد الموقع مع النصر، أجاب رونالدو أن حصولَه على هذا العقد المميز من النادي السعودي عائد لكونه لاعباً فريداً من نوعه، على حدِّ تعبيره.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعداداً لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاخ.

وزاد حساب النادي على إنستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة.

ويستعد جمهور النادي الملقب في السعودية بـ "العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو ورفع تيفو خاص به (شعار يرسمه المشجعون على المدرج)، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وقال مسؤول في النادي السعودي إنّ حفل تقديم "سي آر 7" يتضمن كلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر يعقبها كلمة للنجم البرتغالي أمام الجمهور وركله لبعض الكرات صوب المدرجات.