الضيوف بادروا بالتسجيل بهدف أوديون إيغالو في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عدل أندرسون تاليسكا النتيجة للنصر، ومن ركلة جزاء منح سالم الدوسري التفوق للهلال بالهدف الثاني، قبل أن يخطف عبد الرحمن غريب هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بقليل.

