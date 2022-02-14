وقال الهلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي إن مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي مضيفاً أن مجلس إدارة النادي قدّم شكره وتقديره لجارديم على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي متمنياً له التوفيق في مسيرته العملية.

وأضاف الهلال في تغريدة أخرى "أنهى مجلس الإدارة إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياس الذي سيعمل بموجب العقد مدربًا للفريق الأول لكرة القدم وذلك حتى نهاية الموسم الحالي"، مشيرًا الى أن المدرب سيصل برفقة طاقمه المساعد الى الرياض صباح الثلاثاء.

وصبت جماهير الهلال غضبها على جارديم واتهمته بالتسبب في الخسارة الكبيرة للفريق في كأس العالم للأندية أمام الأهلي المصري برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث السبت الماضي، علمًا بأن فريقه خاض أكثر من ساعة بتسعة لاعبين.

وكان جارديم استلم دفة تدريب الهلال في حزيران/يونيو 2021 وقاده إلى لقب دوري أبطال آسيا موسم 2020-2021 والكأس السوبر السعودية.