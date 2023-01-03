ويقدّم النادي السعودي لاعبه البالغ 37 عاماً والفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، مساء الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" بعد وصوله الإثنين مع عائلته ومساعديه.

وحطّت الطائرة الخاصة التي كانت تقل رونالدو مساء الإثنين وسط أجواء ماطرة وباردة، استعداداً لتقديمه في أجواء حماسية وجنونية مساء الثلاثاء.

وتزينت الشوارع الرئيسية في العاصمة السعودية، بلوحات كبيرة مضيئة حملت صور رونالدو بقميص النصر مع كلمات "هلا رونالدو".

ووقع رونالدو مع النصر عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 تقدّر قيمته بأكثر من 200 مليون يورو، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الانكليزي بالتراضي إثر مقابلة تلفزيونية انتقد فيها بشدة ناديه ومدربه الهولندي إريك تن هاخ.

ومن المتوقع أن يملأ الجمهور مدرجات "مرسول بارك" البالغ سعته 25 ألف متفرج، بعد أن تلقى النادي 130 ألف طلب للتذاكر التي تبلغ قيمتها 15 ريالا (4 دولارات). وأعلن النصر تبرعه بعائدات بيعها لمنصة خيرية وطنية.

أراكم قريباً

وقبل إقلاعه من مدريد إلى الرياض الإثنين، نشر النصر على حسابه على تويتر مقطع فيديو لرونالدو يحيي فيه جمهوره الجديد قائلاً بالإنكليزية "أراكم قريباً".

وأثارت الصفقة الأهم في السعودية والخليج حماسة غير مسبوقة للجمهور الذي توافد إلى متجر النادي لطباعة اسم رونالدو على قمصان الفريق الصفراء والزرقاء. ونفدت قمصان الفريق من المتجر قبل مرور 24 ساعة على ضم النجم البرتغالي.

وزاد حساب النادي على إنستغرام ملايين المتابعين في غضون ساعات قليلة.

ويستعد جمهور النادي الملقب في السعودية بـ "العالمي" لترديد أغنية خاصة لرونالدو ورفع تيفو خاص به (شعار يرسمه المشجعون على المدرج)، حسب ما أفاد مقربون من رابطة مشجعي النصر.

وقال مسؤول في النادي السعودي إنّ حفل تقديم "سي آر 7" يتضمن كلمة لرئيس النادي مسلي آل معمر يعقبها كلمة للنجم البرتغالي أمام الجمهور وركله لبعض الكرات صوب المدرجات.

ويؤدي فريق النصر تدريباً على الملعب، لكنّ المسؤول في النادي قال إنّه "لم يتقرر بعد إذا كان رونالدو سيشارك في التدريب أم لا".

واعتبر النصر، بطل الدوري 9 مرات آخرها في 2019، "هذه الصفقة أكثر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد".

